Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Turnê de Taylor Swift chega aos cinemas brasileiros





Os Swifties já podem marcar na agenda que o esquenta para os shows de Taylor Swift no Brasil será nas salas da Cinemark com a exibição do filme-concerto The Eras Tour.

A partir de 3 de novembro , os fãs terão a oportunidade de viver a experiência pela ótica cinematográfica da apresentação que irá desembarcar no país no mesmo mês.





Todos os complexos da Rede Cinemark fazem parte do circuito. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e já podem ser adquiridos nas bilheterias, no site no aplicativo da rede.

“The Eras Tour é um fenômeno e está caminhando para se tornar a maior turnê da história. Acompanhamos a febre que foi no Brasil e no mundo quando as vendas de ingressos para os shows começaram e fizemos questão de trazer para as telonas essa experiência também. Esse filme-concerto promete ser diferente de tudo o que você já viu. Temos certeza de que a exibição será um momento muito marcante, não só para os fãs, mas também para a Cinemark” ., conta Vinicius Porto , Diretor de Marketing & Clientes da Cinemark .

Além disso, o Cinemark oferece três opções de combo: com o copo, balde ou ambos os itens. A pré-venda está disponível pelo app com resgate a partir de 3 de novembro .