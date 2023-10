Foto: Mark Seliger Rolling Stones lança 'Angry' em vinil compacto vermelho





Os Rolling Stones lançaram no dia 6 de setembro a inédita faixa Angry , que chega junto com o anuncio oficial de seu esperado e inédito álbum de estúdio Hackney Diamonds , que chegará às plataformas digitais no dia 20 de outubro pela Universal Music , via Polydor Records .

Agora, de acordo com o portal Vinews , Angry ganhou uma versão especial em vinil compacto vermelho , formato que foi amplamente popular nas décadas de

1960 e 1970 , que está em pré-venda no site da Umusic Store pelo valor de R$ 169,90 .







“Hackney pode estar no coração do Hackney Diamonds, mas este é um momento verdadeiramente global que queremos compartilhar com fãs de todo o mundo através do YouTube” , disseram os integrantes dos Rolling Stones nas redes.

Confira o produto:



Foto: Universal Music / Polydor Records Rolling Stones lança 'Angry' em vinil compacto vermelho