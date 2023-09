Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift quebra recorde de bilheteria de 'Homem-Aranha'





A estrela pop Taylor Swift quebrou o recorde de maior bilheteria dos Estados Unidos em um único dia ao vender ingressos para o filme-show The Eras Tour , com US$ 26 milhões em um curto período de três horas , superando os US$ 16,9 milhões do longa-metragem Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa , de 2021. As informações são do Variety .

A incrível marca obtida por Swift foi registrada na AMC , com pré-venda aberta pelas

redes Regal e Cinemark .





“Taylor Swift está dando aos fãs de cinema e à indústria inteira um grande presente com o filme-show ‘The Eras Tour’ na tela grande", celebrou Jerramy Hainline , vice-presidente de vendas da Fandango . "O filme-show da Taylor Swift não é apenas o maior volume de vendas em um único dia no Fandango neste ano, mas está desempenhando como a super-heroína que ela é, entrando no ranking das maiores aberturas em venda de ingressos de todos os tempos, ao lado de franquias da marvel, Stars Wars, DC e mais" , concluiu o executivo.

O registro audiovisual da The Eras Tour estreará nos cinemas no dia 13 de outubro deste ano.