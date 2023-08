Foto: Edu Moraes Mamonas Assassinas: assista ao trailer do novo filme que chega em 2024





Um dos maiores fenômenos da história da música brasileira, a saudosa banda Mamonas Assassinas vai ganhar um filme e um teaser da produção foi divulgado no YouTuber . O longa-metragem contará a história do grupo que conquistou o coração de milhares de brasileiros nos anos 1990 .

Nas imagens, trechos do grupo no palco e a interpretação impressionante do ator Ruy Brissac , que faz o Dinho , vocalista da banda.





Intitulado Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe , o longa, com direção geral de Edson Spinello , contará a história e os desafios vividos pelo quinteto que conquistou o Brasil. Não se trata de um documentário, mas de uma ficção baseada em fatos reais, que não focará na tragédia que tirou a vida dos integrantes, mas sim nos desafios dos amigos de Guarulhos que se tornaram os queridos do público.

O elenco composto por Ruy Brissac dando vida a Dinho , Alberto Hinoto interpretando Bento , Robson Lima (Júlio Rasec), Adriano Tunes como Samuel e Rener Freitas (Sergio Reoli) promete emocionar todos os admiradores dessa grande história.

“Esse filme está ligado intimamente com a memória afetiva das pessoas. Mamonas liberta o que há de melhor nas pessoas e espero que, o longa e a banda do filme que resolvemos colocar na estrada, mostrem um pouquinho do que foi Mamonas e que essa linda homenagem possa perpetuar o grande legado que o Dinho e os meninos deixaram. As filmagens foram emocionantes pois traziam de modo irreverente toda energia dos meninos e espero que cada um se veja na persistência deles onde ‘o impossível não existe’”, declara Jorge Santana , CEO da marca Mamonas Assassinas .

Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe estreará dia 18 de janeiro em todos os cinemas brasileiros.

Assista o teaser: