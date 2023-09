Foto: Reprodução / Instagram / @mariliamendoncacantora Amazon licencia obra de Marília Mendonça para documentário





A Amazon , através de seu serviço Prime Video , anunciou nesta semana que obteve o licenciamento dos direitos biográficos da saudosa estrela sertaneja Marília Mendonça (1995-2021).

Tal acordo concede ao serviço de streaming o acesso exclusivo aos direitos da história de vida da cantora e ao material de arquivo pessoal que serão destinados, exclusivamente, às obras audiovisuais, incluindo um filme .





Marília Mendonça foi uma das maiores cantoras e compositoras brasileiras e ficou conhecida por ser uma das principais vozes do feminejo, sertanejo cantado apenas por mulheres. Já no lançamento de seu primeiro DVD, em 2016 , ela recebeu o Certificado de Platina Triplo pelas 240 mil cópias vendidas e, desde então, acumulou três indicações ao Grammy Latino e conquistou um lugar na lista dos 500 artistas mais ouvidos do mundo .

Além de se destacar nos palcos com sucessos como Infiel, Amante não tem lar, Alô porteiro e Como faz com ela , ela também foi responsável por compor inúmeros sucessos que ficaram conhecidos nas vozes de outros artistas como Cristiano Araújo, Henrique e Juliano e Jorge & Mateus .

Marília também era conhecida por parcerias de sucesso nos palcos com artistas de diferentes gêneros musicais, como Insônia (com Ludmilla ), Amigos con Derechos , (com Dulce María ), Some que ele vem atrás (com Anitta ) e Amava Nada (com Lucas Lucco ).

Celebrada como a Rainha da Sofrência , a artista faleceu aos 26 anos em um grave acidente aéreo na cidade de Caratinga , em Minas Gerais .