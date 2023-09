Foto: Divulgacao Rolling Stones anuncia disco de inéditas após 18 anos de hiato





Os Rolling Stones anunciaram nesta segunda-feira (4) o lançamento de seu primeiro álbum em 18 anos , intitulado Hackney Diamonds . Maiores detalhes sobre este novo disco serão revelados nesta quarta-feira (6) pela lendária banda.



O anúncio foi realizado nas redes sociais dos Stones , mas sem maiores detalhes. Contudo, uma prévia de Don't Get Angry With Me foi disponibilizada aos fãs.





Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood concederam uma entrevista ao apresentador Jimmy Fallon direto do bairro de Hackney , em Londres , para falar sobre o novo projeto.



“Hackney pode estar no coração do Hackney Diamonds, mas este é um momento verdadeiramente global que queremos compartilhar com fãs de todo o mundo através do YouTube” , disseram os integrantes dos Rolling Stones nas redes.

Veja: