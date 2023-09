Foto: EMI / Harvest Pink Floyd anuncia reedição de 'The Dark Side of the Moon'





O Pink Floyd anuncia a reedição do clássico álbum The Dark Side of the Moon que completa 50 anos de seu lançament o. Esta nova edição estará disponível no mercado internacional a partir do dia 13 de outubro nos formatos vinil, Blu-Ray Disc e CD .

Este lançamento é parte inttgrante do boxset do 50º aniversário do disco, que foi disponibilizado no mercado em março deste ano.





A versão em Blu-Ray contará com a tecnologia Dolby Atmos , juntamente com mix Surround 5.1 . Também estão inclusos itens como cartões postais, livreto com 24 páginas e adesivos .

Os valores das edições de The Dark Side variam entre £ 10.99 e £ 229.99 (de R$ 68 a R$ 1.426 - Taxas podem ser aplicáveis) no site da HMV .