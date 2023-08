Foto: Pam Martins Amazon Music inaugura conta no TikTok com conteúdo de Luísa Sonza







O Amazon Music Brasil estreia seu perfil no TikTok com o objetivo de se conectar ainda mais com fãs e consumidores de música. Para a chegada do perfil, o serviço de streaming de música criou conteúdos com a cantora Luísa Sonza , trazendo informações sobre seu novo álbum Escândalo Íntimo , além de entrevistas inéditas .

Outros artistas parceiros do Amazon Music também estarão presentes nas publicações, que terão como principal objetivo aproximar os consumidores

de seus artistas e conteúdos musicais favoritos.





O perfil estreou no dia 24 de agosto , com o vídeo intitulado Eu Chegando - que traz trechos do novo clipe de Luísa. Ao longo das próximas semanas, a cantora estará em outros conteúdos, incluindo o vídeo De Frente Com Alexa , em que será entrevistada pela inteligência artificial da Amazon .

O Brasil é o sexto perfil do Amazon Music no TikTok , ao lado de Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos , que possui uma conta em inglês

e uma em espanhol , voltada para o público latino .

Confira: