Foto: João Portugal Turma do Pagode recebe quadro de certificação por 4,7 bilhões de streams





O grupo Tuma do Pagode, com mais de 20 anos de carreira , recebeu na última semana um quadro de certificação correspondente a 4,7 bilhões de streams nas plataformas digitais durante uma visita ao escritório da gravadora Sony Music Brasil no Rio de Janeiro .

A certificação corresponde ao sucesso no ambiente digital por execuções de áudio e vídeo .





“Se não tivéssemos a ajuda de vocês, nada disso seria possível. A gente trabalha pra sempre entregar o melhor. Pra isso, a gente procura sempre se atualizar e temos uma equipe por trás de tudo isso. Muito obrigado por tornar essa conquista possível” , agradeceu Caramelo , na entrega do quadro comemorativo.

A entrega da certificação chega na esteira do lançamento do álbum TDP 20 – Nossa História , que celebrou as duas décadas de sucesso do grupo. Gravado durante show realizado em setembro de 2022 , no Pavilhão Anhembi, em São Paulo, o projeto contou um pouco da trajetória do grupo, do início na noite paulistana até conquistar o público dos quatro cantos do país.

Entre os destaques da carreira, destacados no quadro comemorativo, estão as canções Bebe e Vem Me Procurar , que tem certificação de Diamante Duplo , Fora dos Stories , que é Platina Triplo , Chama no Privado , single de Platina , e Só Um Pagode , que tem certificação de Platina Duplo .

Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo) somam 10 milhões de seguidores nas redes sociais , 5,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify , 2,7 bilhões de visualizações no canal oficial no YouTube e 4,4 bilhões de áudio e vídeo streams nas plataformas digitais.