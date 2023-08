Anitta tem 60 músicas prontas para novo álbum em 2024

A popstar Anitta está imersa em um intenso processo criativo. Ela, que lançará seu primeiro álbum pela Republic Records em 2024, já conta com pelo menos 60 músicas prontas , de onde ela e sua equipe selecionarão algumas para o seu inédito disco .

“A gente já passou de 60 músicas e quer lançar o álbum no ano que vem. Agora, estamos escolhendo entre todas essas músicas porque são muitas e são boas" , disse Anitta em uma coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (18). “Gravamos em português, em inglês, em espanhol… foi uma loucura. Mas, nossa, está incrível. A gente mostrou um pouquinho para os fãs e eles estão super felizes”.

O álbum contará, que com as faixas Funk Rave, Casi Casi e Used To Be , que foram lançadas recentemente em um bundle especial nesta semana, terá as participações de Sam Smith e Chlöe .

Anitta também explicou sobre a dificuldade de emplacar o funk brasileiro em idiomas como o inglês e espanhol: “É difícil por ser um ritmo novo lá fora. Se fosse reggaeton, pop ou pop rock, você já tem playlists com esses ritmos. Tem como inserir uma música no contexto de outras. No caso do funk, não tem, então você perde um pouco do gás de ter um movimento já pronto. Você não entra num movimento, você vai criando um novo" , observa a artista.

E conclui: “Aqui no Brasil, é difícil por ser em outro idioma. As pessoas não escutam tanto por não ser em português. Como a gente sabe, 95 ou 98% dos charts do país são em português. É duplamente complicado para mim. Mas acho que fórmula para vencer esses desafios é persistir e acreditar no processo, independente dos resultados e dos comentários”.