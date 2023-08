Marvin Gaye: álbum 'Let's Get It On' ganhará reedição especial de 50 anos m4rassis2@2@

Let's Get It On , o álbum clássico de Marvin Gaye, ganhará uma reedição especial nesta sexta-feira (25) em versão deluxe com material inédito pela Universal Music , via Motown Records .

O disco, que completa 50 anos de seu lançamento , terá em sua nova edição remixes inéditos , além de demos nunca antes ouvidas .





Let's Get It On é um dos álbuns mais importantes de Marvin Gaye , que apresenta o processo criativo em alto nível do lendário artista da soul music , com destaque para as canções inéditas The Shadow Of Your Simle, She Needs Me e I Won't Cry Anymore , além dos clássicos What's Going On e a faixa-título , que se tornaram obras primas do cantor.

Entre as demos, estão as de Let's Get It On e If I Should Die Tonight .

O relançamento do álbum ainda contará com uma celebração no Grammy Museum programada para acontecer nesta quarta-feira (23)