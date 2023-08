Conheça as maiores turnês de todos os tempos

A Billboard Boxscore revelou quais são as maiores turnês de todos os tempos ao longo das últimas quatro décadas .

Na lista, os protagonistas são grandes nomes da indústria musical que conquistaram milhares de fãs e se tornaram pilares da música global, como Elton John, U2, Guns N' Roses e Rolling Stones .





Com isso, a Billboard norte-americana organizou uma lista para revelar as maiores turnês de todos os tempos.

Confira:

10. Roger Waters: The Wall Live - 4,1 milhões de pessoas - US$ 459 milhões

Foto: Kate Izor



9. Coldplay: A Head Full of Dreams Tour - 5,4 milhões de pessoas - US$ 524 milhões

Foto: James Marcus Haney



8. The Rolling Stones: No Filter Tour - 2,9 milhões de pessoas - US$ 547 milhões

Foto: Reprodução / Instagram / @rollingstones / @kevinmazur



7. The Rolling Stones: A Bigger Bang Tour - 3,5 milhões de pessoas - R$ 558 milhões

Foto: Reprodução / Instagram / @rollingstones



6. Guns N' Roses - Not in This Lifetime... Tour - 5,4 milhões de pessoas - US$ 584 milhões

Foto: Reprodução / Instagram / @gunsnroses



5. Harry Styles - Love On Tour - 5 milhões de pessoas - US$ 617,3 milhões

Foto: Reprodução / Instagram / @harrystyles



4. Coldplay - Music of the Spheres World Tour - 6,3 milhões de pessoas - US$ 617,8 milhões

Foto: UCI



3. U2 - U2 360º Tour - 7,3 milhões de pessoas - US$ 736 milhões

Foto: Kurt Iswarienko



2. Ed Sheeran - The Divide Tour - 8,9 milhões de pessoas - US$ 776 milhões

Foto: Reprodução / Instagram / @edsheeran



1. Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour - 6 milhões de pessoas - US$ 939,1 milhões

Foto: Reprodução / Instagram / @eltonjohn / @bengibsonphoto