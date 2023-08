Foto: Site oficial / The Town The Town: festival anuncia serviço de ônibus oficial do evento





A menos de uma semana para o início da primeira e histórica edição do The Town , a organização do festival anuncia mais uma alternativa que vai levar os fãs com conforto e segurança até a Cidade da Música : o serviço de ônibus oficial doevento, que terá sete pontos de embarque em diferentes locais, com saídas a cada 20 minutos e desembarque a 300 metros do portão de entrada do festival.

Os valores das passagens de ida e volta custam entre R$ 10 e R$ 50 , de acordo com o ponto de embarque escolhido, e os bilhetes já podem ser comprados por meio do site Ingresse . O serviço é mais uma forma de acesso para o público, que também pode chegar ao festival por meio dos trens , com desembarque na Estação Autódromo – a menos de 700 metros de distância do portão , equivalente a 8 minutos de caminhada até a entrada .





Além disso, durante os cinco dias de The Town – 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro – haverá funcionamento das linhas de trem e metrô 24 horas .



O ônibus oficial do The Town , operada pela empresa RAAR , terá linhas expressas, ou seja, sem paradas no caminho, com 100% da frota adaptada para PCD . A compra da passagem é com horário pretendido, mas não obrigatório, sendo possível embarcar em um horário diferente do sinalizado. O bilhete será identificado por um QR Code e, no momento do embarque, o passageiro recebe uma pulseira que garante a volta .

As partidas para a Cidade da Música acontecem entre 10h e 20h, com saídas a cada 20 minutos, e em sete pontos diferentes: Terminal Parque Dom Pedro II, Terminal Barra Funda, Aeroporto de Congonhas, Morumbi Parque, Terminal Vila Yara, Terminal Itaquera e Terminal Penha .



Na saída da Cidade da Música , os ônibus estarão disponíveis para retorno a qualquer horário mediante a lotação do público . Todos os embarques serão encerrados e os veículos liberados mediante a capacidade máxima dos mesmos.

O local de embarque será próximo do portão 9 do Autódromo de Interlagos , o mesmo do desembarque na chegada. Os passageiros receberão uma pulseira de identificação que será sua garantia de volta, portanto a mesma não pode ser violada.



“Estamos propondo uma operação de trânsito inédita em São Paulo. As ruas do entorno do Autódromo de Interlagos estarão fechadas, oferecendo mais segurança para os fãs e diminuindo o impacto no trânsito para moradores. O transporte público será a melhor forma de acesso à Cidade da Música e anunciamos agora o serviço de ônibus oficial do The Town, que somada ao funcionamento 24 horas de trens e metrô, vai oferecer ainda mais conforto e agilidade para o público. Queremos que todos aproveitem cada minuto no festival. Nossa dica é que as pessoas cheguem cedo e não tenham pressa para sair, pois temos atrações do momento da abertura dos portões, às 14h, até o fechamento, às 2h” , conta Ricardo Acto , COO da Rock World .



Confira os valores por percurso (ida e volta):



• Terminal Parque Dom Pedro II (Av. do Exterior, s/nº - SÉ) - R$ 30

• Terminal Barra Funda (Avenida Mário de Andrade ,664. Barra Funda. Junto à estação Palmeiras -Barra Funda ) - R$ 25

• Aeroporto de Congonhas – VIP (Praça comandante Lineu Gomes - s/n ,Vila Congonhas - São Paulo -Sp) - R$ 50

• Pão de Açúcar Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - R$ 10

• Terminal Vila Yara (v. dos Autonomistas, 500 - Vila Yara, Osasco) - R$ 10

• Terminal Itaquera - Shopping/Metrô (Avenida Dr. Luís Aires, s/n°) - R$ 30

• Terminal Penha (Av. Cangaíba, 130 – Cangaiba) - R$ 25