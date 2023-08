Foto: Shannon Beveridge Ariana Grande lança edição do 10º aniversário de 'Yours Truly





A cantora Ariana Grande lançou na última sexta-feira (25) uma versão expandida de seu álbum Yours Truly , celebrando os 10 anos deste trabalho que conta com seis novas faixas com interpretações ao vivo .

O disco, que conta ao todo com 19 singles , já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Republic Records .





Junto com o lançamento digital, Ariana Grande compartilhou vídeos de performances ao vivo de Honeymoon Avenue, Daydreamin’ e Baby I . Além disso, a cantora vai compartilhar vídeos com performances de Tattooed Heart e Right There

nesta terça-feira (29), encerrando com The Way em 30 de agosto .

Entre esses lançamentos, Ariana publicará alguns vídeos especiais com perguntas e respostas , vídeos de bastidores e uma cápsula com produtos de merchandise .

Ariana Grande lançou originalmente Yours Truly em 30 de agosto de 2013 . O trabalho alcançou o topo da parada Billboard 200 nos EUA e iniciou uma sequência incomparavelmente especial para ela.

Com o single The Way (com Mac Miller ) – que recebeu Certificado de Platina Dupla no Brasil – Ariana se tornou a primeira artista a estrear no TOP 10 do Hot 100 com um single de cada de seus seis primeiros álbuns de estúdio .

Confira abaixo a tracklist de Yours Truly Deluxe Editiion e ouça o álbum:

1. Honeymoon Avenue

2. Baby I

3. Right There feat. Big Sean

4. Tattooed Heart

5. Lovin’ It

6. Piano

7. Daydreamin’

8. The Way feat. Mac Miller

9. You’ll Never Know

10. Almost Is Never Enough with Nathan Sykes from The Wanted

11. Popular Song with Mika

12. Better Left Unsaid

13. The Way (feat. Mac Miller Spanglish Version)

14. Honeymoon Avenue (Live from London)

15. Daydreamin’ (Live from London)

16. Baby I (Live from London)

17. Tattooed Heart (Live from London)

18. Right There feat. Big Sean (Live from London)

19. The Way feat. Mac Miller (Live from London)