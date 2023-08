Foto: Divulgacao Gravação de show ao vivo do Secos e Molhados é lançada em vinil





Uma das bandas mais inventivas do Brasil, o Secos e Molhados lançou seu fundamental disco de estreia, homônimo, em 1973 que se tornou um sucesso até então sem precedentes na indústria musical brasileira.

O grupo formado por Ney Matogrosso (voz), João Ricardo (vocais, violões e harmônica) e Gérson Conrad (vocais e violões) fez um sucesso entrondoso já nesse ano e, em 1974, apresentou um show histórico no Maracanazinho , no Rio de Janeiro , com lotação esgotada .





43 anos depois, o disco é relançado pela Polysom como parte da coleção Clássicos em Vinil .

O repertório conta com os clássicos O Vira, Fala, Assim Assado, Rosa de Hiroshima e Mulher Barriguda .

Secos & Molhados - Gravado Ao Vivo no Maracanãzinho foi lançado originalmente em 1980 pela gravadora Continental com o registro do show que contou com 30 mil pessoas .