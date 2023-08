Foto: Sony Music Isolada e sem andar: a difícil recuperação de Celine Dion





São tempos difíceis para Céline Dion .



A célebre estrela pop, que encantou o mundo com grandes canções como Where Does My Heart Beat Now e My Heart Will Go On - para o bem da verdade, entre muitas outras - está enfrentando sérias dificuldades com a sua saúde .

Dion foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida no mês de dezembro do ano passado. A doença é uma condição neurológica autoimune extremamente rara que afeta cerca de uma pessoa em cada milhão .





Segundos os especialistas, seus sintomas são terríveis: rigidez e espamos musculares associados a dores intensas .



Após um mês do diagnóstico, Céline já não conseguia mais andar e nem sair da cama. Com isso ela se isolou em sua mansão na cidade norte-americana de Henderson , no estado da Nevada .

Lá ela está acompanhada de seus três filhos: René Charles, Nelson e Edy .

Guerreira, ainda encontra forças para acompanhar as atividades escolares de seus herdeiros.

Mas as recentes notícias sobre o estado de saúde de Céline Dion não são boas.

Apesar de estar cercada dos melhores especialistas sobre a síndrome, a cantora

não tem respondido bem ao tratamento .

Sua irmã, Claudette , revelou ao diário canadense Le Journal de Montreal que a situação é muito difícil mas "ter esperança é importante".

"Eu, honestamente, penso que ela precisa sobretudo descansar. Ela sempre vai além em suas performances, sempre tenta ser a melhor", disse Claudette ao jornal canadense. "Ela tem ouvido os maiores pesquisadores desta doença rara. Ela é disciplinada em todas as áreas da vida".

Os últimos anos têm sido desafiadores para Céline : ela perdeu o marido, Rene Angelil , que também foi o mentor de sua carreira, em decorrência de um câncer e, pouco tempo depois, seu irmão Daniel faleceu, pela mesma doença.

Recentemente, ela interrompeu sua atual turnê pelos motivos já enumerados acima .

Enquanto há vida, há esperança .

A mesma esperança pela qual Céline , sua família e seus milhões de fãs em todo o mundo, fincam em seus corações por dias melhores para a cantora.