Foto: Universal Music / Polydor Records Rita Lee: 'Build Up' ganha reedição em vinil azul marmorizado

Build Up , um dos clássicos da saudosa Rita Lee , ganhou uma reedição em vinil azul marmorizado pela Universal Music , via Polydor Records . As informações são do site Vinews .

O álbum já está disponível no site da Umusic Store , o e-commerce da gravadora, pelo valor de R$ 189,99 (+frete).





“Abram alas/ I wanna be a star!/ Sucesso, aqui vou eu”. É assim que Rita Lee abre o seu primeiro disco solo, “Build Up”, de 1970″ , inicia Guilherme Samora , historiador da Rainha do Rock em comunicado enviado pela gravadora. “A canção, com produção inspirada nos clássicos musicais, ganhou o luxuoso arranjo de orquestra do maestro tropicalista Rogério Duprat. Muita gente enxergava na letra uma espécie de premonição ou ambição de Rita. A verdade é que ela compôs a canção inspirada no musical “Build Up Eletronic Fashion Show”, do qual era a protagonista e contava a história de uma moça que tinha o sonho de se tornar uma estrela”.

Para esta reedição, Build Up contou com a coordenação de Manoel Barenbein . O repertório é repleto de canções que transitam entre o rock, música latina, orquestra e gospel , onde se destacam as faixas Viagem ao Fundo de Mim, Precisamos de Irmãos, Macarrão com linguiça e pimentão e Calma - esta, escrito por Arnaldo Baptista .

Confira o conteúdo completo do álbum Build Up :

Lado A

1. Sucesso, Aqui Vou Eu

2. Calma

3. Viagem Ao Fundo De Mim

4. Precisamos De Irmãos

5. Macarrão Com Linguiça E Pimentão

Lado B

1. José

2. Hulla-Hulla

3. And I Love Her

4. Tempo Nublado

5. Prisioneira Do Amor

6. Eu Vou Me Salvar