Foto: Marcos Hermes Paul McCartney anuncia turnê no Brasil com cinco shows marcados





Depois de quase cinco anos, o lendário cantor e compositor britânico Paul McCartney confirmou nesta segunda-feira (7) que realizará cinco shows no Brasil entre os meses de novembro e dezembro deste ano.



As apresentações do ex-Beatle fazem parte da nova turnê Got Back .







Macca se apresentará em Brasília (30 de novembro, Arena BRB Mané Garrincha), Belo Horizonte (3 de dezembro, Arena MRV), São Paulo (9 de dezembro, Allianz Parque), Curitiba (13 de dezembro, Couto Pereira) e no Rio de Janeiro (16 de dezembro, Maracanã).

A pré-venda de ingressos iniciará já nesta terça-feira (8), às 10h no site da Eventim para clientes do banco BRB. Os valores dos ingressos variam entre R$ 210 e R$ 990 . O público em geral poderá adquirir os bilhetes nesta quinta-feira (10), a partir do meio dia no mesmo site. Os ingressos físicos podem ser adquiridos nos postos credenciados a partir das 13h.

Confira os endereços dos postos credenciados:

Brasília: Arena BRB Mané Garrincha - ST SRPN Centro Esportivo de Brasília - Portão “L” em frente à entrada do Mercado Mané.

Belo Horizonte: Arena MRV – Bilheteria - Rua Cristina Maria de Assis, 202. E Loja Eventim, no Shopping 5ª Avenida - R. Alagoas, 1314.

São Paulo: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca.

Curitiba: Couto Pereira – Bilheteria 2 - Rua Amâncio Moro s/n.

Rio de Janeiro: Estádio Nilton Santos, na Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro. No dia do show, a bilheteria vai para o Maracanã.