Foto: Sony Music Sony Music recebe pela segunda vez o prêmio 'Great Place to Work'





Pela segunda vez consecutiva, a gravadora Sony Music Brasil é eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro , na categoria Empresas de Médio Porte .

O prêmio foi concedido pelo Great Place to Work Brasil (GPTW), consultoria global que certifica os melhores ambientes de trabalho.





Em 2023, a companhia segue novamente no ranking, sendo ainda a única do mercado de música e entretenimento da lista .

Para Paulo Junqueiro , presidente da Sony Music Brasil , a nova conquista do prêmio consolida os esforços em investir cada vez mais em diversidade, inclusão, transparência e inovação, que segundo o executivo, são "pilares essenciais da empresa".



“É com imensa alegria que recebemos essa notícia, um reconhecimento que estamos no caminho certo, construindo uma Companhia que pensa cada vez mais nas pessoas, com olhar sempre voltado para as questões sociais importantes e que devemos continuar aperfeiçoando com muita responsabilidade. Agradeço a todo time da Sony Music por colaborar com esse resultado e vamos continuar seguindo com inciativas que reconheçam a necessidade da implantação de políticas de diversidade, equidade e inclusão” , comenta Paulo Junqueiro .

A Sony Music é um dos maiores players do mercado global de música, ao lado da Universal Music, Warner Music e BMG .