Foto: Reprodução / Instagram / @mccabelinho Rap cresce 25% em streams e 40% em buscas no Spotify ano a ano





Terceiro gênero musical mais escutado no Spotify no mundo em 2022, o rap registrou um aumento de 40% nas buscas , no período de maio de 2022 a maio de 2023.



Além da busca crescente pelos usuários no Brasil, o rap também chama atenção pelo aumento de 25% em streams no período de junho 2022 a junho de 2023 - um resultado acima da média global de 19% .





E não para por aí: hoje são mais de 60 milhões de playlists relacionadas ao rap nacional e internacional no Spotify globalmente.

No destaque da foto, o cantor MC Cabelinho , um dos grandes expoentes do gênero na atualidade.



Confira os artistas da cena do rap nacional mais populares entre os fãs:

Artistas brasileiros de rap que mais crescem no Spotify no Brasil em 2023



1. Niink

2. MC Pê Original

3. Dj Pikeno Mpc

4. 6ee

5. JHXW



Artistas brasileiros de rap mais escutados no Spotify no Brasil em 2023



1. MC Cabelinho

2. L7NNON

3. KayBlack

4. Mc IG

5. Xamã



Artistas brasileiros de rap mais escutados no Spotify no exterior em 2023

1. Slowboy

2. MC L da Vinte

3. Mc Delux

4. MC Gury

5. Crazy Mano



Artistas brasileiros de rap mais adicionados à playlists de usuários no Spotify no Brasil em 2023

1. Orochi

2. Xamã

3. Djonga

4. Salve Malak

5. BK