Foto: Reprodução / Instagram / @beyonce Beyoncé banca metrô dos EUA para ampliar seu horário após show





A popstar Beyoncé , preocupada com a experiência de seus shows da Renaissance Tour , resolveu desembolsar US$ 100 mil (algo em torno de R$ 491 mil no câmbio atual) para manter o metrô de Washington (EUA) funcionando por mais duas horas .

O fato ocorreu no último domingo (6) depois que Beyoncé se viu obrigada a a trasar seu show por pelo menos duas horas em decorrência das condições climáticas no local, com direito a chuva torrencial .





Para se ter uma ideia, até o Club Renaissance , setor que fica de frente ao palco da artista, foi retirado por motivos de segurança .

Com o valor bancado ao metrô local por Beyoncé , os fãs puderam voltar aos seus lares com segurança. As 98 estações do sistema metroviário de Washington permaneceram abertas.