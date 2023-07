Foto: Divulgação / TikTok Resso dá lugar ao TikTok Music em setembro





A plataforma social de música Resso dará lugar ao TikTok Music no dia 5 de

setembro de 2023 . A informação foi dada pela ByteDance , desenvolvedora do streaming musical de ambas as marcas.

A Resso oferecia músicas gratuitamente e era possível realizar a audição de seu grande catálogo. O apelo de uma plataforma funcionando como uma rede social foi muito bem aceita por seus inscritos.





Mas o TikTok quer entrar de cabeça na indústria musical e sua oportunidade chegou. É importante ressaltar que a plataforma de vídeos curtos já contribui com a indústria musical há um bom tempo, até porque muitos hits foram observados nas criações de seus usuários, o que impulsionou músicas e artistas de diversas gravadoras, que usaram a plataforma como um termômetro para os futuros sucessos.

Com o Isso, a Resso será descontinuada no Brasil e na Indonésia , mas estará em funcionamento até o dia do lançamento do novo aplicativo, quando as suas contas poderão ser migradas para a nova plataforma.