Foto: Divulgação / Site oficial U2 anuncia edição histórica de 30 anos do álbum 'Zooropa'





O U2 anunciou nesta semana uma reedição histórica do álbum Zooropa , o oitavo disco do grupo formado por Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. O disco estará disponível em outubro deste ano pela Universal Music , via Island Records .

Zooropa foi lançado originalmente em 1993 e alcançou o topo dos charts de diversos países como os Estados Unidos, França, Áustria , além do Japão e Reino Unido .





A nova edição já está em pré-venda no site oficial do U2 com uma edição especial em vinil duplo amarelo .



Para anunciar a novidade, o U2 realizará uma live direto de Sydney , na Austrália , nesta quarta-feira (12) , às 16h (Horário de Brasília).

Este trabalho, produzido por Flood, Brian Eno e The Edge , revelou os sucessos Numb, Lemon e Stay (Faraway, So Close!) .