Foto: Divulgacao Bob Marley: assista o trailer da nova cinebiografia





Um dos grandes nomes da história da música e símbolo maior do reggae, o saudoso Bob Marley (1945-1981), ganhará um longa-metragem sobre sua carreira com produção da Paramount Pictures e um novo trailer foi disponibilizado nesta quinta-feira (6) no YouTube.

Nas imagens, Bob Marley é apresentado em diversos momentos de sua vida, principalmente por sua luta pela igualdade e defesa da paz , bem como sua trajetória na música, se tornando o grande ícone do reggae em todo o mundo.





Bob Marley: One Love tem a direção de Reinaldo Marcus Green e contará com Kingsley Ben-Adir que interpretará Marley , juntamente com Nadine Marshall, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, James Norton, Tosin Cole e Lashana Lynch .

A produção também contará com a colaboração de Ziggy Marley e Cedella Marley , filhos de Bob Marley , juntamente com Rita Marley , esposa do lendário cantor.

Participam da produção, a Paramount Pictures, State Street Production, Plan B Entertainment e a Tuff Gong Pictures , braço cinematográfico da Tuff Gong , gravadora de Bob Marley que iniciou suas atividades na década de 1970.



One Love será exibido no Brasil em 2024.

Assista ao trailer: