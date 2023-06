Foto: Brian Ziff The Weeknd avisa: novo disco encerrará trilogia





O astro canadense The Weeknd afirmou à revista Variety que seu próximo álbum de estúdio , que já se encontra em produção, vai encerrar a trilogia firmada com os álbuns After Hours (2020) e Dawn FM (2022).

“Estou terminando a terceira parte dessa saga, dessa trilogia. O nome dele será divulgado em breve, mas não é o nome que alguns fãs pensam que é”, explicou The Weeknd . “O que eles acham que é, na verdade, é uma música do álbum, mas não é assim que o álbum é chamado. Então eu só vou dizer isso”.

The Weeknd se referiu ao título After Life , que, segundo ele, era especulado pelos seus fãs para o próximo álbum.

O artista também disse ao Variety que a nova etapa de sua turnê After Hours Till Dawn é mais descontraída: “As apresentações são principalmente durante o dia, então eu consigo ver o público. É mais fácil se conectar com seus olhos e parece um pouco mais íntimo, então, em vez de uma performance, parece mais uma conversa com eles. Todas as noites eu estou mudando o set, algo que nunca faço, geralmente é muito pré-estabelecido, então estou apimentando a coisa e revisitando canções que o público mais aficionado curte e as mais antigas” , concluiu.