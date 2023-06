Foto: Divulgacao Morrissey celebrará 40 anos de carreira no Brasil em setembro





O lendário cantor Morrisssey anunciou nesta terça-feira (20) que embarcará em uma turnê onde celebrará seus 40 anos de carreira , começando na Cidade do México em 10 de setembro e terminará com uma épica apresentação de quatro shows em Nova York (EUA).

No Brasil , o ex-vocalista dos Smiths , fará duas apresentações exclusivas, em São Paulo e em Brasília . A pré-venda dos ingressos começa nesta sexta-feira (23), e a venda geral, no dia 30 de junho .





Cada noite desta turnê destacará as músicas favoritas dos fãs, aquelas que os fizeram chorar e as que salvaram as suas vidas, desde os primeiros dias do The Smiths até hoje.

A influência e o legado musical de Morrissey são irrefutáveis. Amplamente considerado uma das figuras mais influentes do pop britânico , bem como um dos maiores letristas de sua geração, o cantor tem 13 álbuns solo de estúdio , uma série de discos que lideraram as paradas no mundo e um Prêmio Ivor Novello de Contribuição Extraordinária para a Música Britânica .

Como vocalista do The Smiths marcou para sempre a história da música com apenas quatro álbuns. Como solista consolidou uma sonoridade que ainda hoje reverbera com o seu próximo álbum Without Music The World Dies , uma explícita declaração de amor pela música, que o tornou uma das vozes mais aclamadas das últimas quatro décadas.

Quando Hand In Glove , o single de estreia do The Smiths , surgiu pela primeira vez há quatro décadas, o cenário musical mudou para sempre e lançou um rico catálogo de canções que inclui hinos como This Charming Man, How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die e muitos outros.

Esta turnê será uma celebração das canções que ressoaram com os fãs em todo o mundo por quatro décadas

Morrissey no Brasil

27 de setembro de 2023

Espaço Unimed - São Paulo/SP

Vendas: https://www.ticket360.com.br



30 de setembro de 2023

Opera Hall - Brasília/DF

Vendas: https://www.showpass.com.br/