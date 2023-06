Foto: Universal Music / Mercury Records Rita Lee: 'Acústico MTV' é lançado pela primeira vez em vinil





Como forma de revisitar um grande momento da saudosa Rita Lee (1947-2023), a Universal Music , sob o selo Mercury Records , acaba de lançar o álbum Rita Lee: Acústico MTV , gravado originalmente em junho de 1998 .

A eterna Rainha do Rock gravou o audiovisual e o álbum no Teatro João Caetano no Rio , em duas noites.





Na época, Rita Lee: Acústico MTV foi lançado nos formatos CD, VHS e DVD . Agora, a Universal Music reedita o álbum em vinil duplo, laranja-avermelhado , com capa gatefold e fotos exclusivas do especial em seu encarte internto.

Rita esteve acompanhada de seu marido Roberto de Carvalho , que assina a direção do espetáculo, juntamente com Beto Lee no violão, bandolim e lap steel, Paulo Zinner na bateria, Ary Dias e James Muller na percussão, Guga Stroeter no vibrafone, Mauro e Maurício nos vocais, metais e cordas e Lee Marcucci no baixo acústico.

Foto: Universal Music Rita Lee: 'Acústico MTV' é lançado pela primeira vez em vinil





O especial da MTV ainda contou com as participações de Cássia Eller, Paula Toller e Milton Nascimento .

Confira abaixo o conteúdo completo de Rita Lee: Acústico MTV :

Agora Só Falta você

Jardins Da Babilônia

Doce Vampiro

Luz Del Fuego (com Cássia Eller )

Nem Luxo, Nem Lixo

Alo! Alo! Marciano

Eu E Meu Gato

Balada do Louco

Papai Me Empresa O Carro (com Titãs )

O Gosto do Azedo

Gita

Flaga

Desculpe o Aue (com Paula Toller )

Coisas da Vida

M Te Ve

Mania de Você (com Milton Nascimento )

Lança Perfume

Ovelha Negra