Foto: Deezer Melody cresce 122% na Deezer com sucesso do single 'Love, Love'





Com apenas 16 anos, a cantora Melody já está no seu segundo hit, Love, Love , em parceria com Naldo e Matheus Alves . A faixa se refere a Kiss Kiss, um dos maiores sucessos do cantor Chris Brown , de 2007, e chama atenção pela batida viciante e animada.

Agora, a música se junta a sucessos anteriores como Pipoco, Assalto Perigoso, Me Livrei e Set Piseiro para mostrar que a menina Melody já sabe fazer um pop chiclete como ninguém.





Só na plataforma de streaming Deezer , o nome da jovem cantora teve um incrível crescimento de 122% em plays, comparando os dias 14 e 16 de junho , período do lançamento de Love, Love .

Além disso, Melody vem conquistando uma base de fãs em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte , as principais cidades que curtiram o o single.

Com 68% do público masculino e 32% do público feminino , Melody não é escutada apenas pelo mundo teen e tem um público diverso na Deezer .