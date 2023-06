Fotos: Divulgação / Universal Music Lana Del Rey: baterista será investigado por crime de xenofobia

Will Whitney , baterista da cantora norte-americana Lana Del Rey , será investigado por crime de xenofobia após desfilar insultos e xingamentos contra o Brasil e sua população. As informações são do jornal Folha de S. Paulo .

A DECRADI - Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância - iniciará uma investigação sobre os comentários de Whitney em suas redes sociais.





Tudo começou quando o músico revelou em sua rede social que teve o celular roubado no Rio de Janeiro . Na ocasião, ele aproveitou o ensejo para desfilar preconceito contra o Brasil.

“Acabei de ter meu iPhone roubado da minha mão por um merda em uma motocicleta. Foda-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa” , bradou Whitney , utilizando ainda frases como "Foda-se o Brasil" e "Lixos Humanos".

De acordo com o Ministério Público Federal , o crime de xenofobia está previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89 e quem praticá-lo está sujeito à reclusão de 1 a 3 anos e multa , podendo ter a pena aumentada para reclusão de 2 a 5 anos e multa , se o crime for cometido em redes sociais - que, provavelmente, é onde se enquadra a situação de Will Whitney .