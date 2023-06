Fotos: Reprodução / Instagram / Universal Music O desrespeito do baterista de Lana Del Rey ao Brasil





De forma deprimente e irresponsável, o baterista Will Whitney , que acompanha a cantora norte-americana Lana Del Rey , revelou que foi roubado por um motociclista - supostamente no Rio de Janeiro , onde a artista se apresentou recentemente - e, pelo ocorrido, resolveu ofender o Brasil .

"Acabei de ter meu iPhone roubada da minha mão por um merda em uma moto",

bradou Whitney em sua rede social.





Em seguida, demonstrando revolta e desrespeito, o músico resolveu ofender os brasileiros: “Foda-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa", iniciou Whitney .

E continuou disparando xenofobia , se referindo aos brasileiros como "lixos humanos" e chamando o país de "buraco de merda total".

A rídicula atuação do músico nas redes sociais parece que o faz esquecer do esforço dos fãs de Lana Del Rey para assitir a cantora no Brasil, enfrentando filas e longas esperas, além de adquirirem os discos da artista e contribuir para o grande êxito de suas músicas nas plataformas digitais com a dedicação deles.



Aliás, ele nem mesmo respeitou a artista para quem trabalha .

Infelizmente, crimes como o que aconteceu com Will Whitney por aqui ainda assombram a nossa sociedade, acontecem mais em uns países e menos em outros, mas ele tem que entender que isso pode acontecer em qualquer parte do mundo.

Mas, sua atitude diz mais respeito sobre ele e o que pensa do mundo e das pessoas .

Lana Del Rey , em consideração aos seus fãs, precisa reaver a necessidade de ter um profissional assim em sua equipe .

Artista internacionalmente reconhecida, com milhares de fãs em todo o mundo, não precisa passar por situações, ainda que indiretamente, assim.

Will Whitney cometeu crime de xenofobia e deveria ser enquadrado na lei.

Lamentável.