Autor de alguns dos maiores clássicos da música brasileira, o icônico Michael Sullivan está lançando seu primeiro álbum de inéditas em 28 anos .

Trata-se de Ivanilton , que leva seu nome de batismo. O disco foi produzido por Alice Caymmi, neta de Dorival e amiga do compositor desde a infância. O álbum já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music .





Aos 73 anos , o músico que teve centenas de hits gravados por Tim Maia, Alcione, Fagner, Sandra de Sá, Gal Costa, Roupa Nova e Xuxa escolheu jovens artistas para seus duetos, como o pernambucano Almério, Filipe Catto, Julio Secchin e Roberta Campos .

“Minha visão de música é atemporal. Busco o todo tempo me diversificar, incluir, aprender e ensinar para criar e recriar o contemporâneo. O jovem está fadado (graças a Deus) a construir, empreender e se movimentar, e essa vibe é algo que me motiva e me impulsiona musicalmente” , conta Sullivan .

São 11 canções inéditas que tornaram este o álbum mais autobiográfico do músico , que nasceu no Pernambuco , foi para o Rio aos 17 anos , morou ruas até conhecer Tim Maia, Cassiano e Hyldon e se deparar com cena da black music nacional.

“As letras dos meus co-autores, Celso Fonseca, Juliano Holanda, Ana Carolina, Marília Bessy e Alice Caymmi vieram muito biográficas porque todos conhecem bem a persona Ivanilton, e sobre ele conversamos e o expusemos" , diz Michael Sullivan .



Além do elenco jovem, seu grande “irmão” Fagner interpreta Tempestade : “Dentro das afinidades que tenho com ele, a principal é que, assim como eu, Fagner encara a tempestade com bravura. Com experiência aprendemos que não importa o tamanho da tempestade, o que irá determinar o curso da vida é a direção da vela.”

Compositor lançou mais de 500 grande sucessos

Foto: Sony Music Michael Sullivan lança "Ivanilton", primeiro álbum em 28 anos





Sullivan despontou na cena musical com My Life , em 1976 . O compacto virou trilha sonora da novela O Casarão da Globo , e vendeu milhares de cópias. Aliás, ao lado de Paulo Massadas, ele emplacou mais de 30 canções em novelas , dos mais variados estilos.

“Eu sempre fui e serei uma playlist de diversos. Por isso até fui incompreendido musicalmente, quando compunha e produzia Lua de Cristal e Me Dê Motivo, ou Whisky a go-go” e Um Dia de Domingo. Mas eu sou essa diversidade porque continuo para viver as cenas e me conectar com as tendências e inclinações sonoras” , conclui o artista.

Ouça Ivanilton: