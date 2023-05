Foto: Universal Music Nova edição de 'Midnights' de Taylor Swift figura no TOP 200 dos EUA





Sinônimo de sucesso na indústria musical, a estrela pop Taylor Swift lançou na última sexta-feira (26) a nova edição do bem sucedido álbum Midnights , intitulada The Til Dawn Edition, que conta com versões inéditas e colaborações de Ice Spice e Lana Del Rey .

Assim que foi disponibilizado nas plataformas digitais, Midnights: The Til Dawn Edition teve todas as suas faixas incluídas no TOP 200 dos EUA .





A faixa Boy's a Liar já computa mais de 2,2 milhões de plays e Hits Different contabiliza 1,9 milhões de plays .

Já Snow On The Beach , com a participação de Lana Del Rey , já soma mais de 1,7 milhão de streams .

Confira as faixas que estão incluídas entre as mais ouvidas nos EUA, do novo álbum de Taylor Swift:

1. Karma (com Ice Spice )

2. Hits Different

4. Snow On The Beach (com Lana Del Rey )

12. Anti-Hero

23. Lavender Haze

24. Karma

75. Midnight Rain

83.. Bejeweled

85. Maroon

93. You’re On Your Own, Kid

99. Snow On The Beach

152. Vigilante Shit

198. Mastermind