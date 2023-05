Fotos: Reprodução / The Town / Spotify The Town e Spotify se unem para criação de um hub exclusivo no streaming





The Town , o novo festival da indústria musical que será realizado no mês de setembro em São Paulo , anunciou uma inédita parceria com o Spotify para a criação de um hub exclusivo na plataforma de streaming .

A iniciativa vai aproximar os fãs do conteúdo que seus artistas apresentarão no evento , que será realizado no Autódromo de Interlagos , na Cidade da Música .





Ao todo, são 11 playlists inspiradas nos palcos e dias do evento, que possuem artistas como Bruno Mars, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Ludmilla, Iggy Azalea, Pitty, The Chainsmokers, Criolo, Tasha & Tracie até Angelique Kidjo e o jazz de Richard Bona .

O hub oferece um fácil acesso às playlists elaboradas pelo time editorial do Spotify exclusivamente para o festival. Disponível para usuários free e premium , o hub proporciona à audiência uma experiência musical única, relacionada às atrações que estão no lineup .

Para Luis Justo , CEO da Rock World , a iniciativa toma a forma de um esquenta para o The Town, que iniciará a menos de 100 dias de hoje: "Por meio dessa parceria, eles terão uma ótima maneira de se aquecerem para os shows icônicos que a Cidade da Música vai receber enquanto escutam as playlists exclusivas do The Town no Spotify. Juntos, vamos entregar uma iniciativa inovadora proporcionando uma experiência completa para o público do festival”.

“Essa parceria é de extrema importância para o Spotify, pois nos permite mergulhar de cabeça na paixão dos fãs pela música e na vibrante cultura dos festivais", observa Manuela Ramalho , Head de Marketing no Spotify Brasil . "À medida que o evento se aproxima, as pessoas se preparam com entusiasmo, revivendo memórias e emoções únicas por meio da nossa plataforma. Essa parceria reforça ainda mais nosso compromisso em proporcionar aos fãs de música uma experiência completa, conectando-os aos artistas e aos momentos mais marcantes dos festivais. Estamos ansiosos para embarcar nessa jornada musical inesquecível juntos”.

Com este novo acordo, o The Town estreia como a primeira marca brasileira a ter um hub de playlists no Spotify no Brasil e se une a Disney e Netflix , parceiros globais da marca, como outras que possuem um hub dedicado na plataforma.