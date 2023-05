Foto: ONErpm Bruno e Barretto querem se consagrar em "Outro Patamar"





A dupla Bruno e Barretto está preparada para um novo momento da carreira. No próximo dia 10 de junho eles gravam o seu quinto projeto audiovisual , Maringá (PR), e deram ao novo trabalho o nome de Outro Patamar .

“O que vivemos hoje é uma realização. Humildemente dizemos que estamos em ‘Outro Patamar’. Então, não tinha nome melhor para marcar esse novo trabalho” , explica Barretto sobre o título do novo DVD que dará nome a uma das canções inéditas.





E, segundo os artistas, vem aí um dos melhores repertórios dos oito anos de carreira . Composto por 99% de inéditas , as músicas foram selecionadas a dedo por eles em meses de pesquisa, rodas de composições e encomendas de temas especiais.

O universo agro , a força do interior e os rodeios são temas que nortearam as canções escolhidas, claro, com a mistura musical incomparável que tornaram Bruno e Barretto conhecidos em todo o país .

Faixas como Dominamo Memo, Agro-rotina e Respeita são apenas algumas delas, que junto com Bruto Memo se tornaram hinos da vida no campo.

O atual movimento do chamado agronejo deve bastante aos dois jovens cantores, pois eles podem ser considerados os precursores do tema. Fiéis representantes da bandeira da agropecuária , os dois jovens paranaenses exaltam o poder do campo na economia e na cultura brasileira. Espaço também para as modas apaixonadas , outra característica marcante na obra fonográfica dos cantores.

“O homem do campo, suas conquistas, suas batalhas e superações são temas que a gente gosta de cantar. Nós somos essa realidade. São pessoas que sonharam e estão realizando a partir de muita luta e sonho” , conta Bruno .

Além do repertório com cheiro de hit do início ao fim, os fãs de Bruno e Barretto podem esperar por um palco grandioso, muita tecnologia e efeitos especiais .

Bruno e Barretto já emplacaram faixas e mais faixas no topo do ranking, a começar por Farra, Pinga e Foguete e, em pouco tempo de carreira, viram que a bandeira levantada por eles tinha realmente conquistado o Brasil. Só no canal oficial da dupla no YouTube são mais de 2 milhões de inscritos com clipes que ultrapassam os 140 milhões de views.

Agora, os sertanejos prometem perpetuar a história de sucesso com a gravação de Outro Patamar , que será gravado no consagrado Parque de Exposições .

Com participações especiais, que ainda serão reveladas, os artistas esperam por cerca de 10 mil pessoas para o projeto que nasceu com o intuito de ser um presente para a cidade que os abraçou e os apoia ao longo dos oito anos de história. Nascidos respectivamente em Sertanópolis (PR) e Alvorada do Sul (PR), escolheram a “Cidade Canção” para viver e formar suas famílias.

“Somos do coração da cidade e a cidade está no nosso coração. Cantar no Parque de Exposições será uma grande realização na nossa trajetória. Estamos com muita expectativa de encontrar todo mundo lá” , diz Bruno .

“Alô Maringá! Estão preparados? Será uma grande festa sem ter hora para terminar. Vamos comemorar muito junto a vocês que nos acolheram de forma surpreendente. Subir no palco do Parque de Exposições era um sonho, sonho que será realizado ao lado de cada um de vocês” , completa Barretto .

Ingresso Solidário

Outro Patamar terá uma grande importância social: a dupla disponibilizará um lote especial, de Pista Arquibancada , com valor solidário de R$ 5 . O dinheiro será revertido em alimentos que, posteriormente, serão doados para instituições beneficentes da cidade de Maringá .

Os ingressos para os diferentes setores do espetáculo estão disponíveis nos pontos oficiais ou pelo site http://www.inovaingressos.com.br/detalhes/0005199/dvd-outro-patamar-bruno-e-barreto .