Há 24 anos, Elton John homenageava Tina Turner em especial da VH1

Elton John , o maior pianista pop de todos os tempos, fez uma homenagem a Tina Turner no dia 13 de abril de 1999 no especial Divas Live , transmitido pela emissora VH1 .

O evento contou com a participação de outras grandes cantoras do mundo pop como Whitney Houston, Cher, Mary J. Blige, Faith Hill, Chaka Khan, Leann Rimes e Brandi .





Como convidado especial do Divas Live 99 , o cantor britânico subiu ao palco do Beacon Theatre em Nova York (EUA) para dedicar um de seus clássicos à Rainha do Rock , que morreu na última quarta-feira (24), aos 83 anos , na Suíça .

"Eu gostaria de dedicar essa música a Tina Turner, porque, vocês sabem, ela é simplesmente maravilhosa, ela simplesmente me leva para longe. Então, essa música é para você, Tina" , disse Elton John antes de cantar o clássico I'm Still Standing , que ele gravou originalmente em 1983 como parte do álbum Two Low For Zero .

Na ocasião, Elton também realizou um dueto com Tina na versão de Proud Mary , sucesso de 1969 da banda Creedence Clearwater Revival .

