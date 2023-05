Foto: Reprodução / Instagram / @tinaturner Tina Turner: saiba qual o valor da fortuna deixada pela cantora





A lendária cantora Tina Turner , que faleceu nesta quarta-feira (24) aos 83 anos , foi um dos grandes nomes da história da música mundial. Ela lutava contra uma "longa doença" , segundo sua assessoria, e deixou um grande legado de empoderamento, talento e sucesso.

Durante seus quase 60 anos de carreira , Tina Turner vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo , gravou nove álbuns de estúdio solo e três DVD's. Sua voz ficará eternizada em clássicos como Two People, We Don't Need Another Hero e Paradise Is Here .





Com uma carreira bem sucedida na indústria musical, Tina Turner deixou uma grande fortuna, revelada pelo site CelebrityNetWorth que estima que a Rainha do Rock deixou mais de US$ 250 milhões (algo em torno de R$ 1,2 bilhão , no câmbio atual).

Neste valor, está incluída a venda do catálogo da artista por mais de US$ 50 milhões (cerca de R$ 200 milhões ) às gravadoras Warner Music Group e BMG .