Foto:Karollayne Mendes Bruna Griphao exclusiva para o IG: "Sou um caos completo"

Bruna Griphao , nome artístico de Bruna Grigoriadis Orphao , concedeu uma entrevista exclusiva para esta coluna para falar sobre sua carreira, sua experiência no BBB 23 e, também, sobre seu novo single, Queimar .

Neste bate papo, Bruna explica em detalhes a origem de seu sobrenome, Griphao , além de seus trabalhos na TV que iniciaram no TV Xuxa até a novela Avenida Brasil da TV Globo , além de Malhação - Casa Cheia , onde ela interpretou a roqueira Giovana .





Em 2014, esteve no musical Meninas e Meninos e no elenco dos filmes Muitos Homens em Um Só , interpretando Maria e Confissões de Adolescente , sendo Bruna . No ano de 2016, a atriz integrou o elenco da novela Haja Coração no papel de Carolina e também do longa É fada , como Verônica .

Nesta entrevista realizada em São Paulo , Bruna Griphao revela que viver na casa do BBB te leva a "enxergar o seu melhor e o seu pior" e se revela como um "caos completo", mas que é "muito coração" , se declarando carinhosamente aos seus

fãs, pois "tudo vale a pena por conta de vocês".

Confira:

Marcelo de Assis: Bruna, sempre achei o seu nome diferente. Como foi a escolha do seu nome artistico?

Bruna Griphao: Cara, eu não queria deixar minha mãe e meu pai chateados. Simples assim! (risos). Eu pensei: "se eu colocar um sobrenome só, minha mãe vai ficar muito bolada, se eu colocar Grigoriadis, meu pai também". Hoje eu deixaria Grigoriadis porque acho muito bonito também. Eu juntei o nome dos dois. Quando eu era criança, me pediram para desenhar a minha mãe e meu pai como um animal cada um. Eu desenhei minha mãe uma leoa e o meu pai como uma águia. E isso ficou superfalado lá em casa ...

Marcelo de Assis: Dois animais de muita força ...

Bruna Griphao: É. E muito diferentes. E aí quando eu fui fazer o musical da Malhação ele adorava mitologia e ele falou: "Vou pesquisar o que significa Griphao". E era a junção de um leão com uma aguia. E nós falamos: "Que isso, bizarro!", "Não vai ter como mudar esse nome". E eu falei que nunca mudaria esse nome. E ficou.

Marcelo de Assis: Esses animais encaram desafios e você sempre teve isso em sua carreira. Inclusive trabalhar com a Xuxa. Como foi aquela experiência?

Bruna Griphao: Eu acho que nem entendia tanto por ser muito nova. Mas lembro que quando ela passava perto eu ficava em choque. Eu tinha adoração pela Xuxa, eu amava ela...

Marcelo de Assis: Você ficou quanto tempo na TV Xuxa?

Bruna Griphao: Cara foi pouco tempo. Acho que uns meses, não passou de três meses. Aquilo que foi o auge, eu amava ela, estava muito feliz.

Marcelo de Assis: Você tem vários trabalhos assinalados na dramaturgia, cinema e teatro. Como foi esse processo de atuar nessas áreas?

Bruna Griphao: Eu costumo falar que eu não escolhi a profissão, a profissão me escolheu. Quando comecei (a trabalhar) com a Xuxa eu era muito nova e tinha muita vontade de trabalhar na TV. Eu dizia a minha mãe que eu queria trabalhar com ela. Eu achava muito legal, porque eu via os making of's dos filmes e eu achava muito legal ver as crianças trabalhando. E não deu outra. Parece uma coisa do destino. Eu nunca mais parei, eu era criança, entendia que aquilo era um trabalho mas era muito prazeiroso, era onde me sentia realizada, feliz. Quando eu tinha 12 anos eu pensei: "ou eu continuo nadando ou gravo novela"... Eu tive que sair (da natação) mas é o que eu amo fazer.

Marcelo de Assis: Você é realizada hoje?

Bruna Griphao: Fazendo o que eu faço?

Marcelo de Assis: Sim ...

Bruna Griphao: Muito! Eu amo!

Marcelo de Assis: Você teve uma passagem muito comentada durante o BBB 23 que já exponencia a imagem do participante porque você fica sendo observada 24 horas por dia até porque existe uma base muito grande de espectadores no pay-per-view também, além da TV aberta. Como você analisa sua participação dentro do reality e como aquilo tudo agregou à sua pessoa?

Bruna Griphao: É uma experiência muito rica para poder se conhecer. Me agregou muito. Para você conseguir enxergar o seu melhor e o seu pior. E também para eu me sentir uma mulher muito mais forte, corajosa e muito mais livre. Livre para ser eu. Sem ter medo de ser eu.

Marcelo de Assis: Você acha que saiu uma outra Bruna do BBB?

Bruna Griphao: Com certeza! Muito mais confiante. Eu tinha muito medo de ser eu. Tenho meus erros, meus acertos e sou uma mulher muito mais livre.

Marcelo de Assis: Você residindo em uma casa vista por milhões de pessoas no Brasil, houve algum momento em que você sentiu alguma dificuldade, até psicologicamente, sabendo que haviam câmeras em todo o lugar?

Bruna Griphao: Cara, você acostuma. No inicio eu não entendia mais ou menos como era a dinâmica. Eu olhava e falava: "Essas câmeras pegam a gente aqui mesmo? Que câmera ta me pegando agora? Não estou vendo nenhuma!" Mas tinha! Você acostuma com as câmeras. O mais dificil era estar isolada do mundo, não saber o que estava acontecendo lá fora. Me preocupava muito.

Marcelo de Assis: Agora, você tem um novo trabalho musical que é o single "Queimar". Qual foi a inspiração para este single e o que você procurou transmitir nesta canção?

Bruna Griphao: "Queimar" é um relato na verdade. Queria transformar minha dor em arte e que de certa forma que aquilo me curasse. Eu tenho costume de escrever e escrevi "Queimar" em um momento muito vulnerável, difícil. Eu senti essa necessidade em um momento que fez sentido para mim. Só queria cantar isso por mim e vendo que várias pessoas foram se identificando comigo foi além do que eu esperava. De certa forma, empoderar outras mulheres mostrando suas vulnerabilidades, é de fato, uma forma de empoderar. Recebi várias mensagens de pessoas dizendo "você escreveu para mim". Foi muito além do que esperava e foi muito gratificante para mim.

Marcelo de Assis: Você já tem um single lançado, "Bandida", com mais de 1 milhão de plays nas plataformas digitais, que já é um resultado bastante interessante e nós sabemos os desafios que existem no mercado musical. Musicalmente, onde você quer chegar?

Bruna Griphao: É muito doido falar disso porque, como eu ainda estou me entendendo como cantora, estou entendendo onde quero chegar. Quando me lancei como cantora, eu ainda estava no BBB. E quando saí, foi uma felicidade absurda (com o resultado de "Bandida"). Fiquei muito feliz.

Marcelo de Assis: Mas o resultado de "Bandida" foi suficiente para te encorajar na música ...

Bruna Griphao: Sim, com certeza!

Marcelo de Assis: E como você vai conciliar a música com as artes cênicas. Você pensou nisso?

Bruna Griphao: Pensei, pensei sim! Conciliar é uma palavra que... a gente vai dar um jeito! Agora estou em uma fase onde estou focando na música para me entender como artista, para saber o que eu quero fazer, onde quero chegar, qual a minha identidade na música. Eu quero ainda voltar ao teatro e mesmo assim, trabalhar

com música. Eu quero muito fazer os dois.

Marcelo de Assis: Se sua música se consolidar, será um norte em sua carreira lançar músicas sobre as coisas que você vive?

Bruna Griphao: Provavelmente, provavelmente ...

Marcelo de Assis: Por quê?

Bruna Griphao: Ah.... porque eu sinto .... (suspira)

Marcelo de Assis: É uma terapia para você?

Bruna Griphao: É. A arte cura e eu sempre gostei muito de escrever e transformar isso em arte, em música, faz muito sentido para mim. É uma maneira de contar minha historia também.

Marcelo de Assis: Qual a sua expectativa em relação ao que o público pode esperar de você do seu novo single?

Bruna Griphao: Que elas sintam a veracidade, o quanto é real, a verdade. E que elas podem ser tocadas em algum lugar?

Marcelo de Assis: Quais são suas referências musicais imediatas?

Bruna Griphao: Eu vou falar sempre da Beyoncé porque ela é o amor da minha vida! Eu também me inspiro na Marjorie Estiano , porque ela une os universos da música e das artes cênicas. Eu também amo a Ludmilla .

Marcelo de Assis: Você cuida da sua voz para cantar?

Bruna Griphao: Sim. Tenho um professor e agora terei fono.

Marcelo de Assis: Quem é Bruna Griphao?

Bruna Griphao: A Bruna? É um caos completo! Mas ela também é muito coração!

Marcelo de Assis: Agora deixe uma mensagem para os seus fãs ...



Bruna Griphao: Meus lindos, meus fãs, vocês sabem que amo vocês. Vocês são fora da curva, são incriveis. Vocês sabem que tudo vale a pena por conta de vocês, por vocês estarem torcendo por mim, vibrando pormim e eu amo vocês e grata por ter vocês em minha vida!