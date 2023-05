Foto: Divulgacao Ultraje a Rigor comemora sucesso de shows pelo Brasil





O Ultraje a Rigor , banda formada por Roger Moreira, Bacalhau, Mingau e Marcos Kleine, comemora sua boa fase. Os artistas estão com a agenda recheada de shows durante o ano de 2023. Com o líder, fundador da banda e vocalista, Roger Moreira , a banda de rock está na ativa e viajando por algumas cidades do país, levando os sucessos da carreira e exaltando os mais de 40 anos de estrada .

Em abril, o Ultraje esgotou os ingressos do Teatro Positivo , em Curitiba (PR) e comoveu todos os fãs presentes, pois puderam revisitar clássicos da banda como Inútil, Ciúme e Nós Vamos Invadir Sua Praia .





Esta apresentação marcou o retorno do grupo à terras paranaenses 10 anos após o último show do quarteto no estado .

Um mês antes, em março, eles se apresentaram em Bertioga , no litoral paulista, onde participaram do Bertioga Moto Festival , ao lado de outras bandas características do rock brasileiro, como Capital Inicial.

Entretanto, realizar shows não é a única tarefa da banda, uma vez que se apresenta no The Noite com Danilo Gentili , programa líder de audiência, exibido no SBT .

“Hoje, se você é de São Paulo ou mora próximo a capital, você é uma pessoa de sorte que tem o privilégio de ter um show nosso na sua cidade e pode curtir nosso show”, brinca Roger Moreira , fundador do Ultraje a Rigor , com exclusividade para esta coluna.

Roger pode selecionar por onde vai passar, depois de 40 anos na estrada . Hoje em dia, ele prioriza sua saúde e seu tempo com a família .