Foto: Universal Music / Island Records "Illuminate" de Shawn Mendes bate 6 bilhões de plays no Spotify

Illuminate , o segundo álbum de estúdio do cantor canadense Shawn Mendes , bateu a marca de de 6 bilhões de streams no Spotify nesta semana. O álbum foi lançado pelo artista em 2016 pela Universal Music , via Island Records .

Agora, o disco que estreou o topo da Billboard 200 em setembro de 2016 , é o segundo título de Mendes a alcançar este mesmo resultado na plataforma digital.





Este trabalho, 100% autoral , foi lançado com 13 faixas na versão standard e 16 na versão deluxe . Nele se encontram os sucessos Mercy, Treat You Better e There's Nothing Holdin' Me Back .

No Brasil, Illuminate conquistou o Disco de Platina , pelas vendas superiores a 40 mil cópias . Já nos EUA , a RIAA concedeu ao astro pop, as certificações de Ouro e Platina .