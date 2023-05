Foto: Gabriel Renné Pabllo Vittar anuncia turnê pela Europa





A cantora Pabllo Vittar anunciou no inicio da tarde desta quinta-feira (25) que realizará uma nova turnê pela Europa , em países como a Holanda, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Portugal .

Entre as cidades que Vittar visitará no velho continente estão: Amsterdam, Berlin, Dublin, Manchester, Londres, Paris, Barcelona, Málaga e Lisboa .





No inicio de março, a cantora já havia se apresentado na Austrália , no Forum Theatre , em Melbourne , e na Pink Party at the Ivy , em Sydney com a World Pride Tour .

Neste mês, a artista, que recentemente lançou o clipe de Cadeado, também realizou uma turnê pela América Latina com shows na Colômbia, México, Uruguai e Argentina .

Pabllo Vittar também foi anunciada com uma das atrações da primeira edição do The Town e se apresentará na Cidade da Música no dia 10 de setembro no Palco The One , em São Paulo .