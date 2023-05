Foto: Divulgacao Kevin O Chris se torna um dos funkeiros com mais ouvintes no Spotify

Kevin O Chris é um dos principais nomes do funk no Brasil na atualidade. Com mais de 2 bilhões de streams no Spotify , o artista emplacou três músicas no TOP 100 e consolidou sua posição como um dos funkeiros mais populares da plataforma , acumulando mais de 9 milhões de ouvintes mensais .

Apesar da predominância do sertanejo nas paradas musicais, o funk carioca sempre tem garantido seu espaço nos charts, tendo em Kevin , um dos impulsionadores desse movimento.





“O caminho do funk nunca foi um caminho fácil, a gente tem que batalhar muito para consagrar esse movimento que sofre tanto preconceito e fico felizão de representar nosso som de favela nas paradas de música” , diz o artista com exclusividade para esta coluna.

A sua faixa Papin , uma colaboração com MC Caja, está ocupando a 32ª colocação , enquanto que, em 43º lugar , está o single Aquecimento Senta Senta Suave , que conta com a participação de Buarque .

Além disso, a música Tá Ok , em parceria com Dennis , garantiu a 76ª posição , solidificando a presença de Kevin O Chris no ranking.

Sabendo da importância dos resultados alcançados em sua carreira, Kevin enfatiza que sua grande prioridade está em trazer a essência do funk, além de buscar a autenticidade e a conexão com sua música e com o público.

“Não sou vidrado em número, em hits, minha parada é com o beat, o Tamborzão, mas com certeza esses resultados são importantes, mudam a minha vida e fazem o meu propósito acontecer! Tem muito MC brabo fazendo esse trampo e representando também, o sonho sonhado junto fica mais forte e chega mais longe” , declara.

Kevin também é o dono de alguns dos maiores hits do segmento e o primeiro cantor do gênero a realizar uma produção audiovisual na Europa, com a gravação do DVD Sonho de Garoto , em Portugal .