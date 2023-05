Foto: Rebecca Naen Você tem que conhecer: Plínio Fernandes

Plínio Fernandes é um grande talento brasileiro. Ele chega ao mercado internacional como uma boa nova da música clássica.



Ele acaba de ser indicado na categoria Artista Revelação na 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira , que acontece no próximo dia 31 de maio no Theatro Municipal do Rio de Janeiro .







Após um hiato de quatro anos , a celebração volta a ser realizada em formato presencial e irá premiar 31 categorias . A premiação contempla a diversidade e pluralidade da música brasileira e, nesta edição, tem como grande homenageada da noite a cantora Alcione e seus 50 anos de carreira .

Fernandes espalhou sua arte por todo o mundo, inclusive a Royal Academy of Music, em Londres , onde recebeu seu diploma de mestrado e vive há sete anos .

Ele é mais um talento que assinou com uma das maiores gravadoras do mundo, a Universal Music , sob o selo internacional Decca , um dos mais importantes da indústria musical com direcionamento para artistas da música clássica.



Para entender a importância de Plinio Fernandes na Decca , esta casa discográfica abrigou talentos atemporais de diversos gêneros musicais ao longo dos anos como Luciano Pavarotti, Judy Garland, Louis Armstrong, Count Basie, Billie Holliday, Sister Rosetta Tharpe, para citar alguns.



Com seu primeiro álbum solo, Saudade , lançado em 2022, o artista conquistou o primeiro lugar da parada de álbuns clássicos da Billboard . O disco conta com os convidados especiais Sheku Kanneh-Mason , no violoncelo, para a fluida e lírica Bachianas Brasileiras No. 5: I. Aria (Cantilena) , de Villa-Lobos ; Braimah Kanneh-Mason , no violino, em Menino ; e a renomada cantora Maria Rita numa interpretação de O Mundo É Um Moinho .



Em Saudade ouvimos Plínio evocar seu amor por um lar distante, o Brasil, um amor saudoso que torna ainda mais tangível a expressão apaixonada de seu trabalho no violão.

Apresentado o artista, ouça o álbum: