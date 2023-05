Foto: Reprodução / Instagram Anitta em podcast do Spotify sobre Mariah Carey: "Foi a minha primeira diva"

Call Her Daddy , um podcast exclusivo do Spotify , apresentado por Alex Cooper , recebeu a popstar Anitta nesta quarta-feira (17). No episódio, a artista indicada ao Grammy aborda assuntos como sua infância no Brasil e a inspiração que encontra no seu lado artista.



Anitta fala sobre ter crescido em uma comunidade no Brasil e comenta a respeito das suas inspirações desde pequena: “A Mariah Carey foi a minha primeira inspiração. Ela foi a minha primeira diva, e eu tive a oportunidade de dizer isso para ela, foi incrível. Falar com ela por telefone por horas também foi louco. Para mim, ela sempre foi a número um. Depois veio a Rihanna. E agora eu sou patrocinada pela Fenty. Fiz o show, faço sessões de fotos para a marca, é incrível!".





A cantora também falou sobre os momentos delicados que passou por conta de sua saúde no ano passado e explicou as diferenças entre a ‘Larissa’ e a ‘Anitta’ .

Ao longo da conversa, a htimaker de Envolver também revelou os artistas favoritos com quem fez colaborações, Snoop Dogg e Cardi B , além de falar sobre prazer e deu dicas de sexo .

O episódio está disponível no Spotify em formato de áudio e vídeo com legendas em português e espanhol.

Confira: