Foto: Tinder Luccas Carlos: entrevistadora do Tinder revela ter ficado com rapper no passado





Em uma entrevista ao podcast do Tinder , o rapper Luccas Carlos , um dos grandes expoentes do rap na atualidade, revela que gosta de mulheres mais velhas e que várias coisas podem chamar sua atenção na busca por um match.

Luccas também revelou que, especialmente em viagens, gosta de usar o aplicativo para fazer novas conexões).





"Muitas coisas! Uma foto maneira, que leve você a conhecer mais da pessoa, do que ela faz… Geralmente os meus matches são com pessoas que eu já vi ou já conheci em outros lugares, daí desenrola - ou não" , diz o artista.

O hitmaker de Se Você Deixar afirma, ainda, que se acha muito lento na hora da conquista, o que foi rebatido por Valentina Bandeira , entrevistadora do podcast , que, surpreendentemente, revelou que já ficou com ele no passado .

No episódio do podcast a audiência poderá saber mais sobre a relação entre a vida amorosa do astro e suas composições, como anda a terapia e as ambições de Luccas Carlos .



Confira: