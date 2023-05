Foto: Jef Delgado / Spotify Mano Brown entrevista ex-jogador Neto em podcast no Spotify

Mano Brown , vocalista do lendário grupo de rap Racionais , entrevistou o ex-jogador de futebol José Ferreira Neto , mais conhecido como Craque Neto , no novo episódio do podcast Mano Mano . O episódio, com o apresentador do programa Os Donos da Bola da Band, estreou na plataforma nesta quinta-feira (18).

“Dizem que ele é um cara polêmico de personalidade forte”, comenta Mano Brown na abertura do episódio da semana.





Durante o programa, Mano e Neto conversam sobre futebol, política, carreira e outros temas, como educação e o combate às desigualdades sociais.

O ex-jogador também comentou questões mais pessoais, como um momento que viveu com seus pais no sítio que possui em sua cidade natal: “A coisa mais bonita que aconteceu nesse sítio foi que a minha mãe e meu pai conversaram depois de 30 anos. Eu sabia o quanto a minha mãe tinha sofrido, mas eu pedi para ela deixar meu pai ir até lá. Mesmo sendo meu, eu perguntei se podia levar meu pai porque

ele estava morrendo, tinha 83 anos. Eu disse: ‘Eu queria o meu pai aqui, a senhora deixa? Não é pela senhora, é por mim’. E ela deixou. Quando meu pai chegou, ficou um clima. Daqui a pouco minha mãe tava fazendo café, comida. E eu voltei ao meu lado família, de criança. Lá é o melhor lugar do mundo" , disse Neto .

Neto foi jogador de futebol nas décadas de 1980 e 1990 , atuando como meio-campista. Iniciou sua carreira no Guarani , passou pelos quatro grandes clubes de São Paulo e foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Seul , em 1988.

Ele também é nacionalmente conhecido por suas participações como comentarista

Ouça o podcast: