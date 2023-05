Foto: Divulgacao De Naiara Azevedo e Mc Ryan SP, Leonardo Caldi é um dos mais procurados pelo meio artístico

Leonardo Caldi se tornou um dos nomes mais procurados pelo meio artístico na atualidade. Empresário e assessor, o paulista é o sócio-fundador da Caldi Comunicação , um dos escritórios de assessoria de comunicação mais renomados do Brasil. Agora influenciador, ele comenta um pouco sobre seu trabalho e estratégias, que é oferecer informações relevantes à imprensa e ao público.

Caldi começou a se destacar no sertanejo universitário ainda na adolescência: “Com 15 anos comecei a fazer clipagem e auxílio em alguns projetos para Zezé Di Camargo e Luciano e Wanessa Camargo. Os anos passaram e acabei sendo referência para empresários, fui criando vínculo com eles e cada vez mais me profissionalizando no mundo da assessoria” , diz.





Sempre no meio artístico, o criador de conteúdo passou a tomar gosto pela profissão e decidiu que era hora de se especializar ainda mais. Dentre os artistas que lançou na mídia, ele cita Munhoz e Mariano, Maria Cecília, Naiara Azeved o, Fernando e Sorocaba, Israel & Rodolffo , entre outros do cenário sertanejo.

Sócio da Caldi Comunicação , com o auxílio de sua mãe, Arleyde Caldi, os dois ampliaram a agência com o trabalho e incluíram novos gêneros musicais, além de atendimentos a marcas, grandes empresas, espetáculos, empresariamento artístico, publicidade, entre outras atividades.



“Também temos o pagode de Dilsinho, Menos é Mais e Di Propósito, o piseiro de João Gomes, Tarcisio do Acordeon, Vitor Fernandes, Marcynho Sensação, e funk com Mc Ryan SP e Mc Paiva. É um dom e uma dedicação para envolver de modo geral no meio artístico, não é fácil, é um meio em que você tem sempre que estar atualizado, temos que ter uma malícia e cautela para lidar e ser extremamente centrado, realizar o trabalho em 360º é a grande sacada do escritório” , conclui.