Foto: Yannick Sourisseau Super Tramp Experience, reconhecida por Roger Hodgson, vem ao Brasil em julho





Com exclusividade para esta coluna, o grupo Super Tramp Experience anuncia uma mega turnê no páis. A única banda reconhecida pelo co-fundador Roger Hodgson ,

realizará 12 shows nas principais cidades do país, que ocorrerão entre 6 e 29 de julho de 2023 .

A banda europeia, considerada o melhor tributo ao Supertramp do mundo , é formada por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alan Valley (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Jean-Claude Givone (baixo, coros), Stéphane Glory (bateria), cinco apaixonados músicos por uma das

maiores bandas de rock progressivo da história, que se apresentam nos palcos da europa para emocionar o público ao som dos grandes clássicos construídos por Roger Hodgson e Rick Davies .





Com um espetáculo de quase 2 horas de duração , o quinteto apresenta os grandes sucessos do Supertramp, que se tornaram clássicos do rock como The Logical Song, Dreamer, School, Goodbye Stranger, Fool's Overture, Crazy, Hide In Your Shell , entre outros.

O Supertramp gravou entre 1970 e 2022 um total de 11 álbuns de estúdio , onde se destaca Breakfast In America , o disco de maior sucesso comercial da banda que se tornou o álbum nº 1 no mundo em 1979 , graças aos sucessos The Logical Song,

Take The Long Way Home, Oh Darling, Just Another Nervous Wreck e a faixa-título .

Paris , gravado pelo Supertramp como divulgação de Breakfast In America , é considerado até hoje um dos grandes álbuns ao vivo da história do rock.



A banda esteve em uma única oportunidade no Brasil , em 1988 , no festival Hollywood Rock , com shows no Estádio do Morumbi em São Paulo e na Praça da Apoteose no Rio. Naquela época, em que o Supertramp obteve o maior público de sua história , o grupo já não contava com Roger Hodgson , que seguiu carreira solo em 1983 .

Especula-se que o Supertramp tenha vendido mais de 60 milhões de discos em todo o mundo .

Ricky Davies deixou o Supertramp em 2015 para tratar de um câncer e o grupo nunca mais se reuniu.

Confira as informações da turnê do Super Tramp Experiêncie no Brasil :

BLUMENAU - Super Tramp Experience no Teatro Carlos Gomes

Data: 09 de julho de 2023 (domingo)

Abertura do local: 19h30

Horário do show: 20h

Local: Rua Quinze de Novembro, 1181 - Centro, Blumenau/SC

Classificação etária: livre

Ingressos: Plateia: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia) | Plateia Vip: R$ 180,00 | Mezanino: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia) | Camarote 1 e 4: R$ 1.080,00 ( 6 lugares).

Compra de ingressos: SUPER TRAMP EXPERIENCE - BLU | Show | TicketCenter ou na Secretaria do Teatro Carlos Gomes.



CRICIÚMA - Super Tramp Experience no Teatro Elias Angeloni

Data: 6 de julho de 2023 (quinta)

Abertura do local: 19h

Horário do show: 20h

Local: Monumento às Etnias - Santos Dumont, Criciúma - SC

Classificação etária: livre.

Ingressos: Fila A a Q: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | Fila R a U: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia) | Cadeira Dupla: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | Espaço Cadeirantes e PNE: R$ 90,00.

Compra de ingressos: SUPER TRAMP EXPERIENCE - TEATRO ELIAS ANGELONI - CRICIÚMA/SC - Minha Entrada ou quiosque do Farol Shopping e pontos de vendas oficiais.



CURITIBA - Super Tramp Experience no Teatro Positivo

Data: 29 de julho de 2023 (sábado)

Horário do show: 21h

Local: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos apenas acompanhado dos pais.

Ingressos: Plateia Inferior: R$ 360,00 (inteira) e R$ 180,00 (meia) | Plateia Superior: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia).

Compra de ingressos: Disk Ingressos (Ventura Shopping - de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h e na bilheteria do Teatro Positivo, de segunda a sexta, das 11h às 15h e das 16h às 20h, sábado das 17h às 21h e duas horas antes de cada espetáculo

FLORIANÓPOLIS - Super Tramp Experience no Teatro Ademir Rosa - CIC

Data: 12 de julho de 2023 (quarta-feira)

Abertura: 20h

Horário do show: 21h

Local: Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica - Florianópolis/SC

Classificação etária: 12 anos. Menores de 12 a 16 anos terão acesso ao evento somente acompanhados dos pais ou responsável.

Ingressos: Plateia Baixa: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Plateia Alta: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)

Compras de ingressos: https://site.blueticket.com.br/evento/32303

JOINVILLE - Super Tramp Experience no Teatro da Liga

Data: 08 de julho de 2023 (sábado)

Abertura do local: 19h30

Horário do show: 20h

Local: Rua Jaguaruna, 100 - Centro, Joinville/SC

Classificação etária: livre

Ingressos: Camarote: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | Mesas Silver: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia) | Mesas Ouro: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia) | Mesas Premium: R$ 180,00 (inteira).

Compras de ingressos: SUPER TRAMP EXPERIENCE - JOI | Show | TicketCenter ou Café do Juarez, anexo ao Teatro Juarez Machado (centreventos Cau Hansen)



PORTO ALEGRE - Super Tramp Experience no Auditório Araújo

Data: 13 de julho de 2023 (quinta)

Abertura do local: 19h30

Horário do show: 21h

Local: Auditório Araújo (Avenida Osvaldo Aranha, 685)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: Plateia Alta Lateral (1º Lote): R$ 110,00 (inteira) e R$ 55,00 (meia) | Plateia Alta Central (1º Lote) : R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia) | Plateia Baixa Lateral (1º Lote) : R$ 170,00 (inteira) e R$ 85,00 (meia) | Plateia Baixa Central (1º Lote): R$ 230,00 (inteira) e R$ 115,00 (meia) | Plateia Gold (1º Lote): R$ 290,00 (inteira) e R$ 145,00 (meia)

Compras de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/79086

RIBEIRÃO PRETO: em breve maiores informações.

RIO DE JANEIRO- Super Tramp Experience no Qualistage

Data: 21 de julho de 2023 (sexta-feira)

Abertura do local: 19h30

Início do show: 21h30

Local: Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Classificação etária: 18 anos. Menores entre 1 e 17 anos entram acompanhados de responsável legal.

Ingressos: Setor 1: R$ 290,00 (inteira) e R$ 145,00 (meia) | Setor 2: R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) | Setor 3: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)| Setor 4: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)| Setor 5: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia).

Compras de ingressos: https://www.eventim.com.br/artist/supertramp/

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Super Tramp Experience na Farma Confe Arena

Datas: 15 de julho de 2023 (sábado)

Abertura do local:19h

Início do show: 21h30

Local: R. Winston Churchill, 230 - Jardim das Indústrias, São José dos Campos - SP, 12240-681

Ingressos: Pista Premium (1º lote): R$ 230,00 (inteira) e R$ 115,00 (meia) | Arquibancadas (cadeiras): R$ 299,00 (inteira) e R$ 149,50 (meia) | Cadeira Frisa Setor 1 e 2: R$ 368,00 (inteira) | Cadeira Frisa Setor 3 e 4: R$ 322,00 (inteira) | Mesa Ouro: R$ 1.725,00 (4 pessoas) | Mesa Prata: R$ 1.380,00 (4 pessoas) | Mesa Bronze: R$ 1.035,00 (4 pessoas).

Compras de ingressos:SUPERTRAMP EXPERIENCE - Dvulga Promoções e Eventos



SÃO PAULO - Super Tramp Experience no Tokio Marine Hall

Datas: 14 de julho de 2023 (sexta-feira)

Abertura do local: 20h

Início do show: 22h

Local: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Classificação etária: 16 anos.

Ingressos: Camarote: R$270,00 I Frisas: R$220,00 I Cadeira Alta: R$150,00 I Setor VIP: R$270,00 I Setor 01: R$200,00 I Setor 02: R$150,00| Setor 03: R$120,00

Compra de ingressos: https://www.eventim.com.br/event/supertramp-experience-tokio-marine-hall-tokio-marine-hall-16920900/



TUBARÃO - SERVIÇOS Super Tramp Experience em Tubarão

Datas: 07 de julho de 2023 (sexta)

Abertura do local: 21h

Local: Hangar 737, Tubarão/SC

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: Pista: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia) | Mezanino: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Mesa: R$ 1.200,00 (6 ingressos) | Camarote: R$ 2.400,00 (12 ingressos)

Compra de ingressos: SUPER TRAMP EXPERIENCE - HANGAR - TUBARÃO/SC - Minha Entrada ou quiosque do Farol Shopping e pontos de vendas oficiais.

VITÓRIA - Super Tramp Experience em Vitória no Espaço Patrick Ribeiro

Datas: 20 de julho de 2023 (quinta-feira)

Abertura do local: 19h

Horário do show: 21h

Local: Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Novo Aeroporto de Vitória

Classificação etária: 16 anos. Jovens abaixo de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Ingressos: Mesa (para 4 pessoas): a partir de R$ 600,00 | Cadeira (1º lote), R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia-entrada); R$ 150,00 (ingresso solidário). Ingresso Solidário válido mediante doação de 2kg de alimento não perecível.

Compras de ingressos: na bilheteria do Espaço Patrick Ribeiro ou pelo ESPACOPATRICKRIBEIRO | Multi-links and Exclusive Content Offered - Linkr