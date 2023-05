Foto: Sony Music Filtr Music, da Sony Music, lança ferramenta com conteúdo exclusivo dos artistas





Reconhecendo as necessidades do consumidor e em busca de oferecer um conteúdo exclusivo, a Filtr Music , plataforma da Sony Music Brasil , desenvolveu uma inovadora ferramenta no mercado do entretenimento, como uma forma de personalizar o relacionamento com seus seguidores.

A novidade inclui um canal de comunicação através do WhatsApp , que oferece curadoria de conteúdos baseada nas necessidades, gostos e momento do usuário ,

uma referência de experiência para o público e o mercado da música de forma automatizada .





Como funciona: os conteúdos sobre os projetos dos artistas serão oferecidos com base no diálogo com o fã , proporcionando infinitas possibilidades. A partir dessa retenção de informações, serão feitas as recomendações de conteúdos, como lançamentos, playlists, vídeos, experiências exclusivas, programas de TV, notícias, shows, eventos e mais.

"Estamos sempre atentos ao mundo das inovações, tendências e tecnologias, nosso foco é trazer as melhores experiências aos consumidores e apaixonados por música", explica Wilson Lannes , General Manager da Sony Music Brasil. "O chat da Filtr Music chega como uma grande novidade no nosso mercado, mais uma forma de personalizar o relacionamento com os fãs de música. O compromisso do nosso time é oferecer um conteúdo exclusivo e proporcionar um espaço onde é possível viver experiências únicas".

Para André Luiz , diretor de inovação e tecnologia da Sony Music , o intuito da ferramenta é agregar na criação da equipe responsável pelo projeto: “A inovação e tecnologia estão no DNA da Sony Music Brasil. Através do nosso Programa de Inovação, procuramos incentivar nosso time a pensar de maneira criativa de forma a projetarmos ferramentas cada vez mais interessantes para o Music Business. Este ponto de contato da Filtr Music com as pessoas é resultado dessa nossa busca contínua pela inovação", comenta o executivo.

“A relação do público com a música tem ficado cada vez mais interativa e personalizada nos últimos tempos. Entendemos a necessidade de estarmos

cada vez mais próximos do usuário e de toda a comunidade digital de que ele faz parte. O novo canal de comunicação da Filtr Music tem como um dos objetivos suprir essa demanda, além de abrir ainda mais possibilidades em ações de marketing criativas junto aos nossos artistas e lançamentos” , comenta Cristiane Simões , VP de Marketing e Promoção da Sony Music Brasil .

Através dos dados, feedback e aprendizado da plataforma, o projeto terá melhorias contínuas em sua experiência.