Foto: Divulgacao Resso: as 10 cantoras mães que se destacaram na plataforma em abril





O mês de maio é marcado, no Brasil , pela celebração do Dia das Mães . Neste contexto Resso , o primeiro streaming social de música, fez um levantamento para descobrir as artistas mães e suas músicas que mais se destacaram na plataforma em abril, bem como as faixas dessas artistas que mais receberam comentários.



As cantoras de Sertanejo e Gospel surgem como as mais ouvidas na plataforma no âmbito nacional; no internacional o gênero pop tem mais destaque. Como reflexo, a música mais comentada é do gênero Sertanejo e a segunda é Pop .





Confira abaixo as 10 artistas mães nacionais e internacionais que se destacaram entre as mais ouvidas na plataforma :

1. Simone Mendes

2. Rihanna

3. Bruna Karla

4. Adele

5. Aline Barros

6. Midian Lima

7. Nathália Braga

8. Katy Perry

9. Cassiane

10. Sarah Farias