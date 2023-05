Foto: Spotify Indústria musical no Brasil cresceu acima da média mundial





De acordo com informações da IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica) a indústria musical no Brasil teve excelente perofmance comercial em 2022, obtendo um crescimento acima da média global .

O mercado global cresceu 9% em 2022 sendo comparado com relatórios de 2021. Já o Brasil , neste mesmo período, cresceu 15,4% .





Atualmente, o país está na 9ª posição no ranking global da indústria musical.

O crescimento do mercado musical brasileiro reportado pela IFPI se deve ao bom desempenho dos serviços de streaming que, atualmente, representam 86,2% das receitas totais da indústria .

Além disso, a Pró-Musica Brasil , que representa as gravadoras no país, observa que o mercado da música no país já está em seu sexto ano consecutivo de crescimento , um dado importante que também reflete no aumento da geração de empregos .

Deve-se observar que, durante a pandemia do coronavírus , o mercado musical também sofreu muito com a falta de shows e eventos , impactando na perda de renda de 89% dos trabalhadores do setor .